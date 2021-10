Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis L’Opéra du Trianon : Les Noces de Figaro Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

L'Opéra du Trianon : Les Noces de Figaro

Cinéma Le Trianon, le jeudi 3 février 2022 à 18:15

Cinéma Le Trianon, le jeudi 3 février 2022 à 18:15

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui c… En direct du Palais Garnier La séance débutera par une présentation à 19h15 par Alain Duault avant le spectacle à 19h30. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

