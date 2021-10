Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis L’Opéra du Trianon : Aida Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

L’Opéra du Trianon : Aida Cinéma Le Trianon, 19 mai 2022, Romainville. L’Opéra du Trianon : Aida

Cinéma Le Trianon, le jeudi 19 mai 2022 à 19:30

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix… Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture du Canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix… Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:30:00 2022-05-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville