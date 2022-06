L’OPÉRA DES DUNES Saint-Brevin-les-Pins, 20 août 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

L’OPÉRA DES DUNES

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2022-08-20 – 2022-08-20

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

L’Opéra des Dunes, c’est le moment de (re)découvrir le chant lyrique, la scène magistrale ou encore les voix magnifiques des cantatrices et des ténors.

Pour l’occasion, quatre événements sont prévus pour la journée du samedi 20 août.

Une belle et grandiose journée qui clôt la saison estivale « Le Bruit des Dunes ».

L’histoire de Carmen

Association Musica Paris

Pièce lyrique en 3 acte

Salle Étoile de Jade, 20h30

Durée : 1h45

Tout public à partir de 6 ans

Tarif : plein 20 € / réduit 12 €

C’est sous l’impulsion de Siegfried Bernard Polvara de l’association Musica Paris qu’est né L’Opéra des dunes en 2021. Ce deuxième rendez-vous sera marqué par la création d’une pièce lyrique en trois actes “L’histoire de Carmen”, qu’il a écrite pour l’occasion et mise en scène.

Lucas, jeune garçon de 11 ans, assis sur un banc, rencontre Georges Bizet qui va le faire voyager en 1875 pour découvrir les artistes, les répétitions et la création de l’opéra Carmen autour des plus larges extraits de l’opéra.

Message d’espoir et d’amour, cette création regroupera 7 artistes.

Marraine du festival : Stéphanie d’Oustrac Georges Bizet – Philippe Padovani ; Carmen Yeté Queiroz ; Don Jose – Florian Laconi ; Micaëla – Clara Guillon Escamillo ; Richard – Alexandre Rittelmann ; Lucas – Alexandre D’Ormesson ; Pianiste – Isabelle Fleur

Réservation ICI>>>

Qu’est-ce qu’une cantatrice ?

Cie Chantefables – Tania Bracq

Initiation

Amphithéâtre du Casino

10h30

Durée : 1h

Qu’est-ce qu’un chanteur d’opéra ? Comment fonctionne sa voix ? Quels sont les différents types vocaux, les répertoires, les langues pratiquées… ?

La “conférence”, illustrée de nombreux extraits, permettra de découvrir 3 siècles de musique à travers Couperin, Lully, Mozart, Mendelssohn, Schubert, Puccini, Offenbach, Bizet…

Une première approche directe de la voix lyrique et de sa capacité à transmettre des émotions.

Accès libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée sur saint-brevin.fr

Balade Lyrique

Cie des Saltimbanques

Balade – Quartier de l’Océan

Durée : 20 min à chaque étape

Fondée en 2001, l’association de Saint-Hilaire-de-Chaléons contribue au rayonnement de l’art lyrique et chants sacrés dans notre région. Mêlant amateurs et professionnels, elle ravit toujours un public enthousiaste en proposant

des prestations de qualité.

Ces saltimbanques ponctueront votre après-midi lyrique avec quatre rendez-vous où seront interprétés les fleurons de leur répertoire vocal par quatre chanteurs lyriques accompagnés d’une guitare et d’un accordéon.

• 16h00 : Place René Guy Cadou

• 16h30 : Bd de l’Océan, Plage Verte

• 17h00 : Carrefour de l’Av Roosevelt et de la Tour Carrée

• 17h30 : Bd de l’Océan, Terrasse du Casino JOA

Costumes et maquillage

Association ArtLangues

Atelier

Plage Verte, Bd de l’Océan

10h à 12h et 17h à 19h

Qui n’a jamais rêvé de se mettre dans la peau d’un artiste ? C’est ce que vous propose l’association ArtLangues. Le temps d’un atelier, passez entre les mains d’une maquilleuse, d’une habilleuse, venez apprendre une ou deux

répliques et transformez-vous par la magie du spectacle en un artiste prêt à monter sur les planches…

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-06-23 par