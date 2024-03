L’Opéra de Barie Barie, vendredi 12 juillet 2024.

L’Opéra de Barie propose chaque année un festival d’opérettes et opéras. POur cette nouvelle édition, la troupe de l’Opéra Champêtre se réinvente et vous propose trois ouvrages très différents « Le Violoneux », une opérette de J. Offenbach (30 mn), « Don Férocio », une bouffonnerie musicale de F. Barbier (30 mn) et « Le Testament de Mr. de Crac », un opéra bouffe avec C. Lecocq.

Cette programmation sera précédée du fameux Bel Canto. Possibilité de se restaurer sur place. Spectacles donnés en plein air. EUR.

Début : 2024-07-12 18:30:00

fin : 2024-07-17

17au Lieu-dit Le Carrouet

Barie 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@operadebarie.com

