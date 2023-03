L’Opéra dans tous ses états – « L’Opéra dans votre Assiette » Kasino Saint-Quay-Portrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor L’association l’Atelier des Arts organise la 1ère édition d’un festival quinocéen autour du chant lyrique.

En partenariat avec la ville et les commerçants locaux. « L’Opéra dans votre Assiette »

Soirée Bel Canto (airs d’opéra, d’opérette, de comédies musicales) au Kasino. – Repas et concert

– À 20h

– Tarif : 39€

– Réservation directement au Kasino : 02 96 70 40 36. +33 2 96 70 40 36 Kasino 6 Bd du Gén de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

