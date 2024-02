L’Opéra dans tous ses états Concert l’Opéra enchanteur Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux, mercredi 20 mars 2024.

L’association l’Atelier des Arts revient avec la 2ème édition d’un festival quinocéen autour du chant lyrique.

Les grands thèmes des voix lyriques au travers de chansons bien connues et de grands airs d’opéras avec Jazmin et Charlotte, la mini-chorale des enfants créée pour l’occasion et l’ensemble vocal MUSMAT dès 4 ans.

A la maison de retraite Jeanne d’Arc 14h30 mini chorale dès 4 ans 15h30 Concert

Gratuit sur réservation uniquement à la Maison de retraite. .

Début : 2024-03-20 14:30:00

fin : 2024-03-20

Place de Verdun Maison de retraite Jeanne d’Arc

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne

