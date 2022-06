L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier, 8 septembre 2022, Montpellier. L’OPÉRA COMÉDIE

30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

2022-09-08 – 2022-09-08 Montpellier

Hérault Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne.

En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours. RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle Durée : 2h Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne. En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours. Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur de ce théâtre à l’italienne.

En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de nos guides vous mènent à la découverte de la grande salle, entre dorures et fauteuils de velours. RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle Durée : 2h Montpellier

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Other Lieu Montpellier Adresse 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier 2022-09-08 was last modified: by L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier Montpellier 8 septembre 2022 30 allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Montpellier Hérault