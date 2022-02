L’Opéra Carmen Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

L’Opéra Carmen Perche en Nocé, 7 mai 2022, Perche en Nocé. L’Opéra Carmen Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé

2022-05-07 19:30:00 – 2022-05-07 Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

Perche en Nocé Orne L’Opéra Carmen de Georges Bizet (abrégé) de la compagnie « Regents Opéra » Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/ L’Opéra Carmen de Georges Bizet (abrégé) de la compagnie « Regents Opéra » Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/ https://www.theatrebassepassiere.com/ L’Opéra Carmen de Georges Bizet (abrégé) de la compagnie « Regents Opéra » Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/ Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Ville Perche en Nocé lieuville Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

L’Opéra Carmen Perche en Nocé 2022-05-07 was last modified: by L’Opéra Carmen Perche en Nocé Perche en Nocé 7 mai 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne