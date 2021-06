Saint-Pierre-sur-Dives Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives L’Opéra au cinéma Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

L’Opéra au cinéma Cinéma Le Rexy, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Pierre-sur-Dives. L’Opéra au cinéma

Cinéma Le Rexy, le samedi 26 juin à 20:00

**Opéra italien de Giacomo Puccini mis en scène par Davide Livermore avec Anna Netrebko, Francesco Meli, Luca Salsi / 2h28** Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca est une œuvre portée par une musique à la fois moderne et populaire. L’événement était la prise de rôle en Tosca de la fabuleuse Anna Netrebko, présence flamboyante, intelligence scénique époustouflante. Avec aussi le prometteur ténor italien Francesco Meli en Mario, le baryton Luca Salsi, séducteur et carnassier en Scarpia, tous trois sont portés par une fièvre sans cesse attisée par la direction ardente de Riccardo Chailly. Avec eux, vous ne pourrez échapper aux sortilèges de cette musique envoûtante et tragique, déployée dans des décors somptueux et une mise en scène très cinématographique.

Tarif plein : 12€ ; tarif – 18 ans : 8€

Projection d’un Opéra enregistré à la Scala de Milan Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T20:00:00 2021-06-26T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Rexy Adresse 9 rue de l'Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-sur-Dives