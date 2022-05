L’OpenMik Scène Ouverte – La Raskette

L’OpenMik Scène Ouverte – La Raskette, 11 mai 2022, . L’OpenMik Scène Ouverte – La Raskette

2022-05-11 19:30:00 – 2022-05-11 21:00:00 Le rendez-vous des artistes, pour vous inscrire à la scène ouverte c’est ici : https://www.facebook.com/groups/sceneouvertebrestoise [NOUVEAU] Appy Hour tous les jours de 18h à 19h ! Venez profiter d’un Afterwork en spectacle. La Raskette vous propose une soirée inédite tous les mercredis soirs : Scène ouverte aux talents artistiques en tous genres ! Véritable “Patchwork artistik” composé chaque soir de dix numéros variés et hauts en couleur qui vous feront passer du rire aux larmes. Venez participer ou seulement profiter d’un spectacle constitué d’une succession d’artistes d’un soir. L’OpenMik vous accueille de 18h à 20h30 : une occasion rêvée pour monter sur scène et déployer votre passion ! Réalisation et présentation par l’artiste Eléonore Duhennois (https://pluriailes.site/)

Pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans l’établissement. contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/event-details/openmik-patchwork-artistik-scene-ouverte-tous-les-mercredis-2021-11-10-19-00 Le rendez-vous des artistes, pour vous inscrire à la scène ouverte c’est ici : https://www.facebook.com/groups/sceneouvertebrestoise [NOUVEAU] Appy Hour tous les jours de 18h à 19h ! Venez profiter d’un Afterwork en spectacle. La Raskette vous propose une soirée inédite tous les mercredis soirs : Scène ouverte aux talents artistiques en tous genres ! Véritable “Patchwork artistik” composé chaque soir de dix numéros variés et hauts en couleur qui vous feront passer du rire aux larmes. Venez participer ou seulement profiter d’un spectacle constitué d’une succession d’artistes d’un soir. L’OpenMik vous accueille de 18h à 20h30 : une occasion rêvée pour monter sur scène et déployer votre passion ! Réalisation et présentation par l’artiste Eléonore Duhennois (https://pluriailes.site/)

Pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans l’établissement. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville