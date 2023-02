L’OpenMik – La scène ouverte pluridisciplinaire Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

L’OpenMik – La scène ouverte pluridisciplinaire, 2 mars 2023, Brest . L’OpenMik – La scène ouverte pluridisciplinaire 5 Rue de la Réunion Brest Finistère

2023-03-02 19:00:00 – 2023-03-02 21:30:00 Brest

Finistère La Raskette vous propose une soirée inédite tous les jeudis soir : OPENMIK, la scène ouverte aux talents artistiques en tous genres ! Véritable « Patchwork Artistik » composé de plusieurs numéros variés et hauts en couleurs qui vous feront passer du rire aux larmes. La scène est ouverte de 19h à 21h30 (ou plus !), l’occasion rêvée pour monter sur scène et enfin déployer votre passion ! Venez y participer ou seulement prendre l’apéro et profiter d’un spectacle constitué d’une succession d’artistes d’un soir. Artistes d’un soir, pour vous inscrire à la scène ouverte c’est par ici : https://www.facebook.com/groups/sceneouvertebrestoise contact@laraskette.com +33 2 98 80 31 99 https://www.laraskette.com/event-details/openmik-la-scene-ouverte-pluridisciplinaire Brest

