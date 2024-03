L’Open Fab #2 La Fabrik Lesneven, samedi 30 mars 2024.

L’Open Fab #2 La Fabrik Lesneven Finistère

Pour la deuxième année consécutive la Fabrik organise l’Open Fab !

L’évènement est libre et ouvert à tous. Différentes activités sont proposées tout le week-end

Samedi, le marché de brasseurs locaux ouvre le bal, avec un quiz de Hervé Lossec sur ce thème, avec de nombreux lots à gagner.

En concert, Tony King accompagne l’apéritif avec son show à 18h30 et le brillant James Digger clôture la soirée du samedi.

La Crevette Bleue sera là pour vous régaler.

Dimanche, pensez à réserver le brunch de midi en famille ou entre amis !

À 15h30, Manon vous propose un atelier en duo parent-enfant (sur réservation) pour apprendre les gestes de premiers secours. Puis, emmenez vos enfants à la chasse aux œufs à 16h30.

En fin d’après-midi, vous pouvez vous inscrire à la dégustation de vins & fromages proposée par Auriane et Romane, ou vous laissez emportés par Ronan Le Fur et exprimer votre incroyable talent!

Pour clôturer ce week-end riche et joyeux, l’Effiloché fera le plus grand bonheur des grands et des petits avec ses burgers.

Plouz Ha Foen va mettre le feu sur scène et les Philippe Colin vont illuminer votre soirée.

On vous attend nombreux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-31 01:00:00

La Fabrik 17 rue Alsace Lorraine

Lesneven 29260 Finistère Bretagne fabrik.lesneven@gmail.com

L’événement L’Open Fab #2 Lesneven a été mis à jour le 2024-02-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne