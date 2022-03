“L’opale magique et l’anneau doré”. Solos et duos harpe et violoncelle avec Julien MARCOU et Marie-Paule MILONE. Musée Bourdelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

“L’opale magique et l’anneau doré”. Solos et duos harpe et violoncelle avec Julien MARCOU et Marie-Paule MILONE. Musée Bourdelle, 14 mai 2022, Paris. “L’opale magique et l’anneau doré”. Solos et duos harpe et violoncelle avec Julien MARCOU et Marie-Paule MILONE.

le samedi 14 mai à Musée Bourdelle

Du recueillement de la Suite de Jean-Sébastien Bach aux élégies de Camille Saint-Saëns et de Gabriel Fauré, du rythme berceur de la Méditation de Mel Bonis aux trilles frémissants de l’Alouette de Mikhail Glinka, sous le charme des sortilèges des Elfes d’Henriette Renié : les pièces que la violoncelliste Marie-Paule MILONE et le harpiste Julien MARCOU ont choisi d’interpréter agissent comme les passes magnétiques de l’hypnotiseur. Elles invitent à une vigilance seconde, ouvrent les portes d’une autre écoute et laissent pressentir le lien envoûtant de la musique et de la nuit. Nuit étincelante et sonore, rayonnante et funèbre, haletante et berceuse… « Je te donnerai / L’opale magique et l’anneau doré ». (Leconte de Lisle) **Programme** Hall des plâtres 20’ Duo harpe et violoncelle 19h00 Après un Rêve, Gabriel Fauré Elégie op. 24, Gabriel Fauré Méditation op.33, Mel Bonis Le Cygne, Camille Saint-Saëns Pièce en forme de Habanera, Maurice Ravel Salles Beethoven 20’ Solo violoncelle 20h Suite n°1 BWV 1007 et 1008 (extraits), Jean-Sébastien Bach Salles Beethoven 25’ Solo harpe 21h00 Impromptu op. 86, Gabriel Fauré L’Alouette, Mikhaïl Glinka Légende (d’après le poème Les Elfes de Leconte de Lisle), Henriette Renié Hall des plâtres 20’ Duo harpe et violoncelle 22h00 Après un Rêve, Gabriel Fauré Elégie op. 24, Gabriel Fauré Méditation op.33, Mel Bonis Le Cygne, Camille Saint-Saëns Pièce en forme de Habanera, Maurice Ravel **Informations pratiques : **Concerts dans le cadre de la Nuit des Musées Samedi 14 mai à 19h, 20h, 21h et 22h Durée : 20 minutes environ Ouverture en nocturne du musée Bourdelle de 18h à 23h, dernière entrée à 22h30 Entrée libre 01 84 82 14 55 ou [[eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)](mailto:[eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr))[[eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)](mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)[eppm-bourdelle.reservations@paris.fr](mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr)

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Les pièces que la violoncelliste Marie-Paule MILONE et le harpiste Julien MARCOU ont choisi d’interpréter ouvrent les portes d’une autre écoute. Le lien envoûtant de la musique et de la nuit. Musée Bourdelle 18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:20:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:25:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée Bourdelle Adresse 18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris Ville Paris lieuville Musée Bourdelle Paris Departement Paris

Musée Bourdelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“L’opale magique et l’anneau doré”. Solos et duos harpe et violoncelle avec Julien MARCOU et Marie-Paule MILONE. Musée Bourdelle 2022-05-14 was last modified: by “L’opale magique et l’anneau doré”. Solos et duos harpe et violoncelle avec Julien MARCOU et Marie-Paule MILONE. Musée Bourdelle Musée Bourdelle 14 mai 2022 Musée Bourdelle Paris Paris

Paris Paris