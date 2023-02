LOOSHAN CENTRE CULTUREL POLE SUD, 24 mars 2023, CHARTRES DE BRETAGNE.

LOOSHAN CENTRE CULTUREL POLE SUD. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 21:00 (2023-03-24 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Kris Nolly artiste rennais alias Looshan revient avec son afro-électro aux empreintes sonores Caribéennes pour une nouvelle création. Au cours de ses voyages en Guyane et à Sainte Lucie, Looshan et son équipe ont collecté des images, des sons, et effectué des rencontres musicales. Sa musique se veut être un rapprochement entre la métropole et les territoires créoles, un rapprochement des esthétiques musicales entre tradition et modernité. Dans ce live set, chants créole et Srana Tongo, beat box, musiques électroniques et percussions caribéennes, interagissent avec les images pour nous livrer une transe enflammée.

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL POLE SUD CHARTRES DE BRETAGNE 1 rue de la conterie Ille-et-Vilaine

Kris Nolly artiste rennais alias Looshan revient avec son afro-électro aux empreintes sonores Caribéennes pour une nouvelle création.

Au cours de ses voyages en Guyane et à Sainte Lucie, Looshan et son équipe ont collecté des images, des sons, et effectué des rencontres musicales. Sa musique se veut être un rapprochement entre la métropole et les territoires créoles, un rapprochement des esthétiques musicales entre tradition et modernité. Dans ce live set, chants créole et Srana Tongo, beat box, musiques électroniques et percussions caribéennes, interagissent avec les images pour nous livrer une transe enflammée.

.11.8 EUR11.8.

Votre billet est ici