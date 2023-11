Loose Articles en concert au Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, 15 février 2024, Paris.

Le jeudi 15 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Pour les fans de… Wet Leg, The Slits & The Coathangers

LOOSE ARTICLES (22h30)

(Punk rock – Manchester, UK)

Loose Articles n’est pas un groupe punk typique. Elles travaillent de 9h à 17h comme beaucoup d’entre nous, mais une fois que la bière arrive, c’est un autre animal qui émerge. Leurs escapades musicales ont commencé par l’objectif (atteint) de « faire de la musique parce que nous voulions prouver que les femmes peuvent le faire aussi bien que les hommes ».

Bien qu’elles aient été comparées à Wire et The Slits, c’est The Fall qui est la pierre angulaire du groupe – Simon ‘Ding’ Archer, producteur de longue date de The Fall (et collaborateur des Pixies), a enregistré et produit l’EP « Orchid Lounge » en reconnaissant quelque chose de la poésie de rue surréaliste du groupe mythique dans Loose Articles.

Spécialisé dans les répétitions discordantes et hypnotiques, les histoires de soirées alcoolisées et la politique radicale, Loose Articles est un quatuor punk de Manchester qui a beaucoup de choses à dire. Leur musique s’adresse à toutes les personnes déterminées à traverser l’ère de l’austérité sans langue de bois, une pinte à la main et les deux pieds fermement posés sur la piste de danse.

Après une tournée avec Gang of Four à l’automne 2023, Loose Articles assurera la première partie de Foo Fighters dans sa ville de Manchester en 2024.

FFO / Si vous aimez : Amyl and The Sniffers, Panic Shack, Lambrini Girls

https://loosearticles.bandcamp.com/album/orchid-lounge

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 15 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

