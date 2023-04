Découverte de Loos British Cemetery Loos British Cemetery, 13 mai 2023, Loos-en-Gohelle.

Découverte de Loos British Cemetery Samedi 13 mai, 11h00, 15h00 Loos British Cemetery Entrée libre, sur inscription.

Envahie en octobre 1914, la commune de Loos-en-Gohelle fut libérée en août 1917 au prix de milliers de pertes humaines. Tout au long du conflit, la commune et ses environs furent le théâtre de nombreux combats, où se sont illustrées (entre autres) les troupes du Commonwealth.

Le cimetière de Loos British Cemetery est évocateur des grandes batailles qui se sont déroulées dans le secteur éminemment stratégique des collines de l’Artois et du bassin minier, dont la célèbre bataille de Loos qui s’est déroulée du 25 septembre au 8 octobre 1915, et la bataille de la côte 70 d’août 1917.

Dans ce cimetière d’un peu plus de 11000 mètres carrés, aménagé par les Canadiens à partir d’avril 1917, reposent aujourd’hui près de 3 000 victimes de la Première Guerre mondiale. Pour découvrir leur histoire, mais aussi celle de ceux qui entretiennent le site, nous vous invitons à participer aux visites guidées organisées le samedi 13 mai, à 11h et 15h.

Vous pouvez également compter sur la présence du personnel de la Commonwealth War Graves Commission et notamment échanger avec les jardiniers et les membres de la Cellule Projets de 10h à 17h.

Loos British Cemetery Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France visitcwgc@cwgc.org 03 21 21 52 75

2023-05-13T11:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T15:00:00+02:00 – 2023-05-13T16:30:00+02:00

Samuel Dhote – CWGC