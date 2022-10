LOOPY La Bellevilloise, 3 décembre 2022, Paris.

Le samedi 03 décembre 2022

de 19h30 à 22h00

. payant Prévente : 45 EUR

Loopy en concert à La Bellevilloise samedi 3 décembre 2022.

Loopy est l’un des artistes les plus passionnants de la scène K-Hiphop. Il s’est fait un nom après que son single « Gear 2 » soit devenu viral en 2015. Sa première mixtape « King Loopy » a reçu une réponse explosive sur YouTube qui a imposé son rôle moteur pour délivrer des messages à la scène hip-hop coréenne avec une musicalité influencée par la culture hip-hop américaine.

Poussant son succès plus loin, Loopy a été le dauphin de la septième saison de la plus grande émission musicale coréenne « Show Me The Money ». Ses singles « Good Day » et « Save » ont été classés n°1 et n°3 sur la plus grande plateforme de streaming musical de Corée, Melon.

Après son premier album complet « No Fear » en 2020, Loopy a sorti un nouvel EP, « The Django Tape », qui a été décrit comme sa « plus grande réussite artistique ». Du chill à la fête enragée, Loopy canalise sans effort différents sons et vibes, et enveloppe les auditeurs dans ses barres et rythmes. Sa prochaine tournée internationale « DEPARTED » sera son premier voyage musical auprès des fans européens. « DEPARTED » représente l’éloignement de sa maison, de son passé, mais aussi l’espoir d’un nouvel avenir.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

LOOPY