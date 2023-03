atelier création masques ou décoration pâques Loopiland Sorges Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Sorges

atelier création masques ou décoration pâques Loopiland, 25 mars 2023, Sorges. atelier création masques ou décoration pâques Samedi 25 mars, 13h45 Loopiland Viens fabriquer un masque pour le carnaval ou des décorations pour Pâques, à Loopiland les Ponts de Cé, avec nos nounous O2 qui interviennent habituellement au domicile de nos familles. Loopiland 1 boulevard léo lagrange 49130 Les Ponts de Cé Sorges 49130 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T13:45:00+01:00 – 2023-03-25T15:45:00+01:00

2023-03-25T13:45:00+01:00 – 2023-03-25T15:45:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Sorges Autres Lieu Loopiland Adresse 1 boulevard léo lagrange 49130 Les Ponts de Cé Ville Sorges Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Loopiland Sorges

Loopiland Sorges Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorges/

atelier création masques ou décoration pâques Loopiland 2023-03-25 was last modified: by atelier création masques ou décoration pâques Loopiland Loopiland 25 mars 2023 Loopiland Sorges Sorges

Sorges Maine-et-Loire