Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T11:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T11:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Initiation au beatmaking avec l’association Loop Sessions Toulouse au Plateau créatif !

Les événements Loop Sessions réunissent des Beatmakers pour une rencontre autour de la création musicale. A l’aide d’échantillons de sons provenant du même disque et avec l’équipement de leur choix, les beatmakers ont quelques heures pour créer une piste instrumentale tout en échangeant astuces et conseils avec leurs pairs.

A l’occasion de l’exposition IA Double Je, ils se challengeront autour de pistes musicales générées par IA.

Venez échanger avec eux et découvrir leurs travaux au Plateau créatif le samedi 13 avril de 14h à 18h.

En accès libre et gratuit tout au long de la journée

Tout public

Jauge max : 21 personnes

Loop Session Toulouse :

Crédit image : Loop Sessions Toulouse

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://www.quaidessavoirs.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Fik2nNuBixM »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@loopsessionstoulouse) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/69879003_2391325707860530_6229600336269541376_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=3FJ0JlyXVEYAX8OJ4h-&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfAPHis8Ho4G99zt1t-8AFtG9gBilNwYyClADu1jfzjDUw&oe=66119533 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/loopsessionstoulouse/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/loopsessionstoulouse/ »}, {« data »: {« author »: « Loop Sessions Toulouse », « cache_age »: 86400, « description »: « Les u00e9vu00e9nements Loop Sessions ru00e9unissent les Beatmakers (producteurs) sous un mu00eame toit pour une rencontre de cru00e9ation et partage. u00c0 l’aide d’u00e9chantillons provenant du mu00eame disque et avec l’u00e9quipement », « type »: « rich », « title »: « Loop Sessions Toulouse », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-a54OXM9esVcJ7L9D-OWOJTg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/loopsessionstoulouse », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/loopsessionstoulouse », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d'exposition, d'expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : ligne T1 ou T2 – station Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond