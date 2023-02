LOOP ENRIQUE CABRERA – CIE ARACALADANZA THEATRE DE L’OLIVIER, 8 février 2023, ISTRES.

LOOP ENRIQUE CABRERA – CIE ARACALADANZA THEATRE DE L’OLIVIER. Un spectacle à la date du 2023-02-08 à 18:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Festival Les ÉLANCÉES Loop commence à l’instant où s’achève Play, pièce reçue lors de l’édition 2019 des Élancées. Le public assiste au démontage du spectacle et au ballet des techniciens au sol comme dans les airs, prétexte à cette nouvelle création. L’espace du plateau avec ses accessoires se transforme comme par magie en rêve fantastique. Loop est une véritable déclaration d’amour à la scène et à sa machinerie brillamment utilisée dans les spectacles enchanteurs de la compagnie espagnole, Vuelos, Pequeños Paraísos et Nubes Tout public à partir de 4 ans

Votre billet est ici

THEATRE DE L’OLIVIER ISTRES Place Jules Guesde Bouches-du-Rhone

Festival Les ÉLANCÉES

Tout public à partir de 4 ans

