LOOP – CIE STOPTOÏ | SPECTACLE TGP Frouard, 29 avril 2022, Frouard.

LOOP – CIE STOPTOÏ | SPECTACLE TGP Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération Frouard

2022-04-29 – 2022-04-29 Théâtre Gérard Philipe Avenue de la Libération

Frouard Meurthe-et-Moselle Frouard

“I’d rather be dead than cool.” Kurt Cobain

Sur cette scène, une jongleuse, un jongleur et un batteur. Ensemble, ils livrent au public un concert jonglé, avec des lancers pop et des attaques funky tout en rebondissement, au rythme de la musique qui passe par le jazz ascenseur au rock garage.

Dans ce spectacle délirant porté par un trio loufoque plein d’une énergie communicative, le jonglage est poussé jusqu’à l’absurdité entre jeux d’enfants et headbang chorégraphiques. Définitivement rock’n’roll !

A partir de 7 ans

tgp@frouard.fr +33 3 83 24 19 97 https://www.culture.frouard.fr/

