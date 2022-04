Loomie et les robots Compiègne, 10 avril 2022, Compiègne.

2022-04-10 – 2022-04-10

Compiègne Oise

À la suite d’un cataclysme, la jeune Loomie grandit dans un bunker futuriste régenté par une intelligence artificielle et peuplé de robots. Tous veillent à son bien-être et à son éducation. Devenue une ado énergique et rebelle, Loomie passe plus de temps sur ses jeux vidéo qu’à réviser ses leçons. Jusqu’au jour où elle apprend l’existence d’un autre survivant, quelque part sur la planète. Elle est alors bien décidée à le rejoindre. Va-t-elle réussir à s’émanciper et avoir le courage d’affronter le monde extérieur ?

Loomie et les robots est éligible aux Molières 2022. Drôle et palpitant, mais aussi émouvant, ce spectacle met en scène une comédienne en chair et en os entourée de ses partenaires de jeu, six robots animatroniques tous aussi craquants les uns que les autres.

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/prog_enfant/loomie-et-les-robots

