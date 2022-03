LOOKING FOR QUICHOTTE Ganges Ganges Catégories d’évènement: Ganges

Ganges Hérault Ganges 7 7 EUR Ecrit en 1605, Don Quichotte est le livre le plus traduit dans le monde après la Bible.

Il n’est cependant le produit de l’imaginaire que d’un seul mortel, un ancien soldat rendu manchot par la guerre et contemporain de Shakespeare : Miguel Cervantès Saavedra.

Durant des siècles, le Chevalier à la triste figure a nourri un fort sentiment collectif qui a irrigué tous les continents. Dans cette réécriture théâtrale, Quichotte devient un Chevalier-rockeur garant de la mémoire de toute l’Histoire et surtout de l’esprit du rock’n’roll. A partir de 14 ans. Ecrit en 1605, Don Quichotte est le livre le plus traduit dans le monde après la Bible.

