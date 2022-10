LOOKING FOR QUICHOTTE

2022-11-18 20:30:00 – 2022-11-18 EUR 12 17 Ne manquez pas le théâtre rock « Looking for Quichotte » le 18 novembre à 20h ! Depuis des siècles, Don Quichotte incarne la puissance de l’imagination et de la révolte. Accompagné de son fidèle second, le sage et jovial Sancho Panza, l’Ingénieux Hidalgo inventé par Miguel de Cervantès à l’aube du XVIIème siècle a marqué nos imaginaires. Leurs aventures ont traversé les siècles, les voici revues, corrigées, adaptées et transposées dans notre monde contemporain. En conservant le duo original, un grand escogriffe déjanté et un petit bonhomme placide, Looking for Quichotte enjambe l’ancien récit chevaleresque et l’épopée rock and roll qui a secoué le XXème siècle. Quichotte et Panza sont deux rockeurs, leurs combats épousent l’histoire de leurs prédécesseurs. En glissant leurs voix dans la grande révolte rock, ils guerroient contre nos moulins à vent contemporains : la malbouffe, le sexe omni présent, les enfers numériques… Amoureux éternel, éternel révolté, ce Quichotte tellement proche de nous, nous embarque dans l’histoire et la pensée des monstres sacrés du rock qui épanchent, un peu, son immense soif d’idéal. Dès 14 ans – 1h30 Ne manquez pas le théâtre rock « Looking for Quichotte » le 18 novembre à 20h ! dernière mise à jour : 2022-10-11 par

