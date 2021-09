Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique, Pontchateau LOOKING FOR Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

LOOKING FOR Pontchâteau, 5 septembre 2021, Pontchâteau. LOOKING FOR 2021-09-05 – 2021-09-05 Parc de Coët Roz Coët Roz

Pontchâteau Loire-Atlantique https://www.carredargent.fr/agenda/looking-for/ Trois chaises, une petite, une moyenne et une grande se font manipuler par deux acrobates joueurs. À coups de contorsions et de déséquilibres, chacun veut trouver sa place mais la quête est parfois longue et truffée d’obstacles : surtout ne pas lâcher, trouver les ressources intérieures pour arriver à se stabiliser.

Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Avec ces chaises, symboles de cette place, ils espèrent trouver ce lieu de repos qui leur manque. Les chants polyglottes et chatoyants de Chloé Cailleton, Katell Le Brenn et David Coll Povedano engagent un dialogue corporel et ludique à l’adresse de toute la famille. Gratuit – Entrée libre – réservation conseillée auprès de la billetterie à partir du 25 août Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr https://www.carredargent.fr/agenda/looking-for/ Trois chaises, une petite, une moyenne et une grande se font manipuler par deux acrobates joueurs. À coups de contorsions et de déséquilibres, chacun veut trouver sa place mais la quête est parfois longue et truffée d’obstacles : surtout ne pas lâcher, trouver les ressources intérieures pour arriver à se stabiliser.

Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Avec ces chaises, symboles de cette place, ils espèrent trouver ce lieu de repos qui leur manque. Les chants polyglottes et chatoyants de Chloé Cailleton, Katell Le Brenn et David Coll Povedano engagent un dialogue corporel et ludique à l’adresse de toute la famille. Gratuit – Entrée libre – réservation conseillée auprès de la billetterie à partir du 25 août Renseignements et réservations :

02 40 01 61 01 – billetteriecap@pontchateau.fr dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau Autres Lieu Pontchâteau Adresse Parc de Coët Roz Coët Roz Ville Pontchâteau lieuville 47.44226#-2.0863