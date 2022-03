LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI + ATELIERS CONSERVATOIRE ISSY-VANVES La Halle des Épinettes Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Halle des Épinettes, le vendredi 24 juin à 19:00

LE REACTEUR présente LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI + ATELIERS CONSERVATOIRE ISSY-VANVES —————————————————————————————- ### ATELIERS JAZZ DU CONSERVATOIRE ISSY – VANVES Le Réacteur accueille en partenariat avec le conservatoire Issy- Vanves et Grand Paris Seine Ouest, les musiciens des ateliers de jazz animé par Ludovic de Preissac. Ces musiciens puisent leurs influences dans les grands thèmes du jazz à travers une formation incluant guitare, contrebasse, piano, guitare et revisitent de manière étonnante les standards du genre en y apportant les couleurs des nouveaux courants. ### LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI Cette année, un hommage particulier sera fait à Michel Petrucciani, inscrit parmi les plus grands pianistes contemporains, disparu il y a maintenant 20 ans. LE REACTEUR présente LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI + ATELIERS CONSERVATOIRE ISSY-VANVES La Halle des Épinettes 45-47 rue de l’Egalité 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T22:30:00

