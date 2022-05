LOOking fOr Jardin des Roches Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Nous ne sommes pas nés nomades, et pourtant, le mouvement s’est inscrit en nous très tôt comme une nécessité. Nous sommes partis depuis trop longtemps, et n’appartenons plus à nulle part. Nous ne sommes pas fait pour rester… Nous sommes des non conformistes, des rêveurs, des êtres libres.Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, proposent à Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, de les rejoindre.Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Ils se lancent dans un voyage sur la trace des artistes qui ont fait de leur musique une ode à la vie et à la liberté.Avec eux, trois chaises, petite, moyenne et grande, symboles de cette place qu’ils espèrent trouver, de ce lieu de repos qui leur manque. Interprété par Chloé Cailleton, Katell Le Brenn et David Coll Povedano Auteurs : Katell Le Brenn & David Coll Povedano Production : Coralie Muckensturm Cie Allégorie Un spectacle du Festival 193 Soleil Samedi 21 mai à 16h (Version à partir de 6 ans)

4/6 euros

Jardin des Roches 86 rue Emile Beaufils Montreuil

