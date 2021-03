PLAISIR Espace Coluche Plaisir Looking for Beethoven Espace Coluche PLAISIR Catégorie d’évènement: Plaisir

Looking for Beethoven

Espace Coluche, le vendredi 19 novembre à 20:30

Entendrez-vous Beethoven de la même manière ? Grande musique pour tous ! À l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance en 2020, Pascal Amoyel mène une enquête palpitante et décode le chef-d’œuvre absolu du piano, les 32 Sonates, véritable journal d’une vie. Servi par un pianiste de renommée internationale, récompensé par une Victoire de la Musique, ce spectacle révèle le visage secret de l’homme ou, comment, alors que la vie lui refusait la joie, Beethoven la créa lui-même dans sa musique pour en faire don à l’humanité… En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 9,00€

MUSIQUE Durée : 1h20
Espace Coluche
980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
PLAISIR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Plaisir Autres Lieu Espace Coluche Adresse 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE Ville PLAISIR