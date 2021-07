Jouques Salle culturelle de Jouques Bouches-du-Rhône, Jouques Loo & Monetti Salle culturelle de Jouques Jouques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Jouques

Loo & Monetti Salle culturelle de Jouques, 4 septembre 2021, Jouques. Loo & Monetti

Salle culturelle de Jouques, le samedi 4 septembre à 21:00

Loo&Monetti en live! Après quelques concerts confinés et livestreams, nous reprenons la route. [http://www.loo-monetti.com](http://www.loo-monetti.com) ♫♫♫ Salle culturelle de Jouques Place des Martyrs de la Résistance, 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T21:00:00 2021-09-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Jouques Autres Lieu Salle culturelle de Jouques Adresse Place des Martyrs de la Résistance, 13490 Jouques Ville Jouques lieuville Salle culturelle de Jouques Jouques