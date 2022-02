Lontano Marica Marinoni Amiens, 28 avril 2022, Amiens.

Lontano Marica Marinoni Amiens

2022-04-28 20:00:00 – 2022-04-28

Amiens Somme

13 Juan Ignacio Tula et Marica Marinoni s’enivrent de la roue Cyr et explorent le concept de cycle du mouvement et ses évolutions possibles.

Tous deux abordent leur agrès de la même manière, avec la même fascination. Et c’est tout naturellement que Lontano, joué par Marica, est devenu l’autre face d’Instante, solo de Juan, que nous avons malheureusement dû annuler en février 2021.

À partir de la même figure de base qui se renouvelle de différentes manières, Marica produit devant nous un langage hypnotique ; rouler, tourner, se déconstruire, se perdre, toujours plus loin… Repousser les limites du corps, travailler jusqu’à l’épuisement sur la répétition et la boucle des mouvements pour atteindre un état de fatigue et d’altération poussant les corps vers une vraie qualité d’abandon : tel est le défi de Lontano.

Marica avait fait sensation lors de la soirée du 15 octobre 2020 consacrée à la jeune création européenne. La revoici avec un défi à la tempête de l’ivresse, une pulsion de vie, et finalement un hymne à la résilience.

Écriture : Marica Marinoni et Juan Ignacio Tula Avec Marica Marinoni Création lumière : Jérémie Cusenier Création sonore : Estelle Lembert

Production Compagnie 7Bis

Jeudi 28 avril 2022 à 20:00

Cirque Jules Verne

30 min

+33 3 22 35 40 41 https://www.cirquejulesverne.fr/evenement/piste-partagee-2/

© Alessandro Villa

Amiens

