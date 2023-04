Fabrication d’un livre Avenue de Santoña, 1 juin 2023, Lons.

A l’occasion de “Graines de lecteurs”, la Bibliothèque patrimoniale fait découvrir les 30 étapes de la fabrication d’un livre, les outils et le métier de relieur.

Aux horaires de la médiathèque de Lons..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-17 18:00:00. EUR.

Avenue de Santoña Médiathèque

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of « Graines de lecteurs », the heritage library makes discover the 30 stages of the manufacture of a book, the tools and the trade of bookbinder.

During the opening hours of the Lons media library.

Con motivo de « Graines de lecteurs », la mediateca presenta las 30 etapas de la fabricación de un libro, las herramientas y el oficio de encuadernador.

Durante el horario de apertura de la mediateca de Lons.

Anlässlich der Veranstaltung « Graines de lecteurs » zeigt die Bibliothèque patrimoniale die 30 Etappen der Buchherstellung, die Werkzeuge und den Beruf des Buchbinders.

Zu den Öffnungszeiten der Mediathek in Lons.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Pau