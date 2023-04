Les Amazones d’Afrique + Biso Allée des Arts, 26 mai 2023, Lons.

Premier « supergroupe » féminin d’Afrique de l’Ouest, les Amazones d’Afrique rassemble des chanteuses unies dans leur révolte face aux violences sexuelles, physiques et morales subies par les femmes à travers le monde. Avec élégance, le collectif brasse les générations et perpétue la tradition mandingue tout en lui insufflant l’électricité des mégalopoles africaines dans un savoureux mélange de sonorités traditionnelles électro, funk, blues…. Bienvenue en République Amazone !

Première partie de « Biso ».

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Allée des Arts Espace James Chambaud

Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The first female « supergroup » in West Africa, the Amazons of Africa brings together female singers united in their revolt against the sexual, physical and moral violence suffered by women throughout the world. With elegance, the collective mixes generations and perpetuates the Mandingo tradition while infusing it with the electricity of African megacities in a tasty mix of traditional electro, funk and blues sounds. …. Welcome to the Amazon Republic!

First part of « Biso

Primer « supergrupo » femenino de África Occidental, las Amazonas de África reúnen a cantantes femeninas unidas en su rebelión contra la violencia sexual, física y moral que sufren las mujeres en todo el mundo. Con elegancia, el colectivo atraviesa las generaciones y perpetúa la tradición mandinga al tiempo que la infunde con la electricidad de la megalópolis africana en una sabrosa mezcla de sonidos tradicionales de electro, funk y blues. ¡Bienvenido a la República del Amazonas!

Acto de apertura de « Biso

Als erste weibliche « Supergroup » Westafrikas vereinen die Amazonen von Afrika Sängerinnen, die in ihrer Revolte gegen die sexuelle, physische und moralische Gewalt gegen Frauen in der ganzen Welt vereint sind. Mit Eleganz verbindet das Kollektiv die Generationen und führt die Mandingo-Tradition fort, wobei es ihr die Elektrizität der afrikanischen Megastädte einhaucht in einer köstlichen Mischung aus traditionellen Klängen Elektro, Funk, Blues….. Willkommen in der Amazonasrepublik!

Erster Teil von « Biso »

Mise à jour le 2022-12-31 par OT Pau