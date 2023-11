Barcella ESPACE JAMES CHAMBAUD Catégories d’Évènement: 64140

Lons Barcella ESPACE JAMES CHAMBAUD, 1 février 2024, LONS. Barcella ESPACE JAMES CHAMBAUD. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Ulysse Maison d’Artistes (L-R-22-1648 / L-R-22-1650) présente ce concert N° téléphone accès PMR : 0491609944 Barcella Votre billet est ici ESPACE JAMES CHAMBAUD LONS BOULEVARD DE L’EUROPE 64140 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 64140, Lons Autres Lieu ESPACE JAMES CHAMBAUD Adresse BOULEVARD DE L'EUROPE Ville LONS Departement 64140 Lieu Ville ESPACE JAMES CHAMBAUD latitude longitude 43.32230483146865;-0.39042250572417325

ESPACE JAMES CHAMBAUD LONS 64140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons/