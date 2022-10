Lons Electronic Festival Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR 29.4 Le Lons Electronic Festival est l’événement de musiques électroniques incontournable dans le Jura à Lons-le-Saunier.

Venez vibrer et danser, aux différentes sonorités électro d’artistes DJ internationaux, nationaux et régionaux, sur un dancefloor de plus de 3000 m² au cœur de la capitale jurassienne. rue du 19 mars Juraparc Lons-le-Saunier

