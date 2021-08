Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000, Lons-le-Saunier Lons Bodega Touch Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: 39000

Lons-le-Saunier

Lons Bodega Touch Lons-le-Saunier, 20 août 2021, Lons-le-Saunier. Lons Bodega Touch 2021-08-20 – 2021-08-20 Stade Dumas Rue du Capitaine Dumas

Lons-le-Saunier 39000 Lons-le-Saunier EUR À partir de 10h – Ouvert à tous

Tournoi de rugby, animations pour enfants (structures gonflables…), tombola

Concert gratuit le soir à partir de 20h

Restauration sur place midi et soir contact@lonsbodegatouch.fr http://www.lonsbodegatouch.fr/ À partir de 10h – Ouvert à tous

Tournoi de rugby, animations pour enfants (structures gonflables…), tombola

Concert gratuit le soir à partir de 20h

Restauration sur place midi et soir dernière mise à jour : 2021-08-14 par

Détails Catégories d’évènement: 39000, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Stade Dumas Rue du Capitaine Dumas Ville Lons-le-Saunier lieuville 46.67589#5.56029