LONNY + CLARA YSE TRAIN THEATRE, 13 mai 2023, PORTES LES VALENCE.

LONNY + CLARA YSE TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. Lonny Guitare sous le bras, la jeune auteure interprète des ballades mélancoliques au folk atmosphérique d’une voix diaphane et délicatement voilée. On songe à Joan Baez rencontrant Barbara, ou à Joni Mitchell croisant Patti Smith. Elle chante les amours qui s’étiolent, les affres de la solitude, dans une langue qui privilégie les sonorités au classicisme poétique, comme une écriture automatique aux harmonies mouvantes. Une véritable pépite ! Coup de coeur chanson de l’Académie Charles Cros 2022 Clara Ysé Une guitare folk, des violoncelles virtuoses, une voix puissante et ronde. Le monde s’est dédoublé : frissons. Entre pop française, gammes sopranes, folk latino-américaine, en français ou en espagnol, la chanteuse avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots. Entourée de superbes musiciens et choristes, Clara Ysé réanchante le monde par sa musique et son écriture. Le titre Le monde s’est dédoublé, est une renaissance, un cri d’amour. À sa première écoute : la claque, le vertige. La promesse d’un concert envoûtant. On a adoré ! Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 Clara Ysé, Lonny Clara Ysé, Lonny

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome

Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)

Réservation PMR: 04.75.57.14.55.19.0 EUR19.0.

Votre billet est ici