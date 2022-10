LONNY

2023-03-18 – 2023-03-18 Musicienne chevronnée, LONNY aurait pu choisir la familiarité de l’alto dont elle joue depuis petite mais le son qui court le long de sa colonne vertébrale, celui par lequel elle tient debout, se nourrit des guitares folk qu’on entend chez Gillian Welch ou Laura Marling.

Ses chansons naissent d’une rupture qui a figé LONNY quelque part en bordure du monde. De cette expérience à la fois bouleversante et fondatrice, elle a conçu un folk empathique mais intransigeant, d’une langue française entoilée de paysages normands ou québécois, et de métaphores (de la prostration, du deuil, de la reconquête d’une féminité…).

Elle aime citer la poétesse australienne Fariha Roisin : « Je suis plus grande que cette douleur, que ce vortex d'histoires que j'ai racontées pour faire croire que je savais où j'allais ».

