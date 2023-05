JOURNÉES PORTES OUVERTES 12 rue de Tivoli Longwy Catégories d’Évènement: Longwy

Meurthe-et-Moselle JOURNÉES PORTES OUVERTES 12 rue de Tivoli, 13 mai 2023, Longwy. Journées Portes Ouvertes à l’Institut Supérieur de Décoration.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Open House at the Institut Supérieur de Décoration. Jornadas de puertas abiertas en el Institut Supérieur de Décoration. Tage der offenen Tür am Institut Supérieur de Décoration.

