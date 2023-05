NUIT DES MUSÉES – MUSÉE DES EMAUX ET FAIENCES DE LONGWY 1 Rue de la Manutention, 13 mai 2023, Longwy.

Le musée met à l’honneur son histoire et son bâtiment à travers une exposition intitulée « Musée municipal : architecture d’une réussite » qui se tiendra jusqu’en septembre 2023. Le groupe nancéen « Ca gaze » animera la soirée de tonalités jazzy à partir de 19h, au gré de dégustations à disposition dans les salles d’exposition.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. 0 EUR.

1 Rue de la Manutention Musée des émaux et faïences

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The museum will honor its history and its building through an exhibition entitled « Municipal Museum: Architecture of a success » which will be held until September 2023. The Nancy band « Ca gaze » will liven up the evening with jazzy tones from 7pm, with tastings available in the exhibition rooms.

El museo rinde homenaje a su historia y a su edificio a través de una exposición titulada « Musée municipal: architecture d?une réussite », que estará abierta hasta septiembre de 2023. El grupo de Nancy « Ca gaze » amenizará la velada con tonos jazzísticos a partir de las 19:00 horas, con degustaciones disponibles en las salas de exposición.

Das Museum ehrt seine Geschichte und sein Gebäude durch eine Ausstellung mit dem Titel « Musée municipal: architecture d’une réussite », die bis September 2023 zu sehen sein wird. Die Gruppe « Ca gaze » aus Nancy wird den Abend ab 19 Uhr mit jazzigen Klängen untermalen, während in den Ausstellungsräumen Kostproben angeboten werden.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT DU GRAND LONGWY