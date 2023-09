JOURNEE DES SPORTS OLYMPIQUES LONGVIC Longvic, 30 septembre 2023, Longvic.

JOURNEE DES SPORTS OLYMPIQUES Samedi 30 septembre, 09h30 LONGVIC Entrée libre

Longvic, Ville sportive.

Samedi 30 septembre, une journée pour découvrir et s’initier à divers sports (badminton, boxe, escrime, foot, glisse urbaine, hand, judo, karaté, tennis et tennis de table) avec les clubs de la ville, et également découvrir les infrastructures de Longvic (Complexe VPR et son Dojo, Skate Park, stade de foot, salle Carraz, Complexe Tennis Les Mousquetaires, gymnase Deblangey et gymnase Bardin).

Toutes les activités sont gratuites.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Maison des Sports au 03 80 68 45 70

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T23:00:00+02:00

