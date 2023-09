FESTIVAL GRAND DIRE EN ZIK Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

FESTIVAL GRAND DIRE EN ZIK Vendredi 20 octobre, 19h00 Longvic – Espace Jean-Bouhey Tarif unique à 20 euros Parrainé par Yves JAMAIT.

L’édition 2023 du Festival Grand Dire en Zike aura lieu vendredi 20 octobre à l’Espace Municipal Jean-Bouhey de Longvic à 20 heures (ouverture des portes à 19 heures)

Tarif unique de 20 euros.

Buvette et petite restauration sur place. Longvic – Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon 21 Longvic

2023-10-20T19:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

