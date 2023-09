SEMAINE BLEUE A LONGVIC Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longvic SEMAINE BLEUE A LONGVIC Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic, 13 octobre 2023, Longvic. SEMAINE BLEUE A LONGVIC Vendredi 13 octobre, 20h30 Longvic – Espace Jean-Bouhey Sur réservation au 03 80 68 44 07 Spectacle de théâtre Les Romanesques d’Edmond Rostand, vendredi 13 octobre à 20h30.

Comédie. Par la Compagnie 800 litres de Pailles. Histoire d’amour impossible, à la manière de Roméo et Juliette… Espace Municipal Jean-Bouhey, salle Copeau.

Tarif : 5 euros

Sur réservation au 03 80 68 44 07 Longvic – Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon 21 Longvic Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

