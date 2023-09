Cet évènement est passé THEATRE LES ROMANESQUES Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longvic THEATRE LES ROMANESQUES Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic, 26 septembre 2023, Longvic. THEATRE LES ROMANESQUES 26 septembre et 13 octobre Longvic – Espace Jean-Bouhey Tarifs 5 et 10 euros – tarif réduit pour les Longviciens Les Romanesques, d’Edmond Rostand, mis en scène par la Compagnie 800 litres de paille Vendredi 13 octobre à 20h30 (durée : 1H30) à l’Espace municipal Jean Bouhey.

A partir de 11 ans.

Billetterie disponible à l’Action culturelle au 03 80 68 44 07. Longvic – Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon 21 Longvic Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T12:00:00+02:00 – 2023-09-26T12:30:00+02:00

2023-10-13T20:30:00+02:00 – 2023-10-13T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Longvic Autres Lieu Longvic - Espace Jean-Bouhey Adresse 37 route de Dijon 21 Longvic Ville Longvic Departement Côte-d'Or Lieu Ville Longvic - Espace Jean-Bouhey Longvic latitude longitude 47.290356;5.05761

Longvic - Espace Jean-Bouhey Longvic Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longvic/