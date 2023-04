L’Amour ne suffit pas Longvic – Espace Jean-Bouhey Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

L’Amour ne suffit pas Longvic – Espace Jean-Bouhey, 13 mai 2023, Longvic. L’Amour ne suffit pas Samedi 13 mai, 20h30 Longvic – Espace Jean-Bouhey Entrée libre au chapeau. Tout public. Spectacle de théâtre amateur dont le thème principal est le couple. Ménage à deux, à trois, ce n’est pas un spectacle de boulevard mais un périple étrange que metteur en scène et comédiens ont tenté d’éclaircir à partir des textes de Joël POMMERAT (La réunification des 2 Corées). Longvic – Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon 21 Longvic Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

