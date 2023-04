Atelier fabrication d’un composteur 20 Rue de Newton Longville, 27 mai 2023, Longueville-sur-Scie.

Dans le cadre de la journée de la Nature, la communauté de communes Terroir de Caux, vous propose un atelier fabrication d’un composteur

10h-12h : Venez bricoler et créer votre composteur de jardin en bois réutilisé ! Pensez à venir équipé d’une perceuse ou d’un tournevis ! Création d’un composteur par famille.

>Rendez-vous à la salle Marianne à Longueville-sur-Scie.

>Sur inscription.

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 12:00:00. .

20 Rue de Newton Longville

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Within the framework of the Nature Day, the community of communes Terroir de Caux, proposes you a workshop to make a composter

10am-12pm: Come and create your own garden composter made of reused wood! Remember to come equipped with a drill or a screwdriver! Creation of one composter per family.

>Meet at the Marianne room in Longueville-sur-Scie.

>On registration

En el marco del Día de la Naturaleza, la comunidad de municipios Terroir de Caux, te propone un taller para fabricar un compostador

de 10:00 a 12:00: ¡Ven y crea tu propio compostador de jardín hecho con madera reutilizada! ¡Recuerda venir equipado con un taladro o un destornillador! Creación de un compostador por familia.

>Reunión en la sala Marianne de Longueville-sur-Scie.

>Previa inscripción

Im Rahmen des Tages der Natur bietet Ihnen die Communauté de communes Terroir de Caux, einen Workshop zur Herstellung eines Komposters an

10h-12h: Basteln Sie Ihren eigenen Gartenkomposter aus wiederverwendetem Holz! Denken Sie daran, mit einer Bohrmaschine oder einem Schraubenzieher zu kommen! Herstellung eines Komposters pro Familie

>Treffpunkt: Salle Marianne in Longueville-sur-Scie.

>Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité