Art et artisanat Salle des fêtes Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Art et artisanat Salle des fêtes, 18 mai 2023, Longueville-sur-Scie. Nombreux artistes et artisans, démonstrations toute la journée….

2023-05-18 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. .

Salle des fêtes

Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie



Many artists and craftsmen, demonstrations all day long… Numerosos artistas y artesanos, demostraciones durante todo el día… Zahlreiche Künstler und Handwerker, Vorführungen den ganzen Tag über… Mise à jour le 2023-05-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité

Détails Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des fêtes Adresse Salle des fêtes Ville Longueville-sur-Scie Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle des fêtes Longueville-sur-Scie

Longueville-sur-Scie Salle des fêtes Longueville-sur-Scie Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longueville-sur-scie/

Art et artisanat Salle des fêtes 2023-05-18 was last modified: by Art et artisanat Salle des fêtes Salle des fêtes 18 mai 2023 salle des fêtes Longueville-sur-Scie

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime