Hauts-de-Seine

du samedi 14 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 à L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Deux comédiens et un technicien nous font découvrir la formidable histoire de Radio Lorraine Cœur d’Acier ! Lancée en 1979 en Lorraine pour lutter contre les fermetures d’usine dans le milieu sidérurgique, cette radio pirate va très vite déborder au-delà du combat ouvrier. Bouleversant et passionnant !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Compagnie trois-six-trente / Bérengère Vantusso / Paul Cox L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-15T17:30:00 2022-05-15T18:30:00

Détails Catégories d'évènement: Antony, Hauts-de-Seine