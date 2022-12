Bal trad en scène ouverte Longues, Vic-le-Comte (63)

Bal trad en scène ouverte Longues, Vic-le-Comte (63), 21 janvier 2023, . Bal trad en scène ouverte Samedi 21 janvier 2023, 20h30 Longues, Vic-le-Comte (63)

7€

avec Ali me Care, L’Atelier de l’école de musique Mond’Arverne Comté et La Chapotée Longues, Vic-le-Comte (63) 265, Lotissement Vignolat Longues, 63270 Vic-le-Comte, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40198 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dans le prolongement du stage de danse Renaissance, le bal offrira aux participants un répertoire de musiques Renaisance ainsi que du traditionnel auvergnat. source : événement Bal trad en scène ouverte publié sur AgendaTrad

2023-01-21T20:30:00+01:00

2023-01-22T00:00:00+01:00

Longues, Vic-le-Comte (63) 265, Lotissement Vignolat Longues, 63270 Vic-le-Comte, France