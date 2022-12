Stage de danses Renaissance Longues, Vic-le-Comte (63)

10€

avec Anne Cécile Colin Longues, Vic-le-Comte (63) 265, Lotissement Vignolat Longues, 63270 Vic-le-Comte, France [{« link »: « mailto:al.tradenvic@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40196 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le stage, animé par Anne Cécile, vous permettra d’acquérir les bases de danses Renaissance telles que le branle d’écosse, branle double ou branle des chevaux… Réservation obligatoire. Inscription par téléphone au : 06 52 93 48 81 ou par mail: al.tradenvic@orange.fr 10 participants minimum (annulation si l’effectif n’est pas atteint) Règlement sur place: 10€ / adulte ou 5€/enfant – 12 ans Forfait stage + bal : 14€/ adulte ou 7€/ enfant – 12 ans source : événement Stage de danses Renaissance publié sur AgendaTrad

