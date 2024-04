Longues Jupes et Culottes Courtes Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 7 juillet 2024.

Spectacle compris dans le tarif d’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T11:00:00+02:00 – 2024-07-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-07T11:00:00+02:00 – 2024-07-07T19:00:00+02:00

La Compagnie l’Estafette

Art de rue

à partir d’1 an

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la conception de la Clairière petite-enfance. Ce nouvel espace de nature a pour vocation d’être un lieu de découvertes, d’expérimentations, d’émerveillement, et d’échanges avec l’adulte. Un lieu créateur de souvenirs et de bonne humeur !

11 h / 15 h / 17 h

40 min

80 places

Inscription sur la billetterie en ligne ou sur place

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

LJCC